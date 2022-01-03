هل لحن "الغزالة رايقة" تمت سرقته من أغنية روسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثارت أغنية "الغزالة رايقة"، التي قدمت للدعاية لفيلم "من أجل زيكو"، وشارك في غنائها الطفل محمد أسامة، وبطل الفيلم كريم محمود عبدالعزيز، حالة من الجدل، وطاردت صناعها اتهامات بالسرقة.

الموزع الموسيقي أشرف السر خوجلي "عضو جمعية المؤلفين والملحنين"، علق على الجدل المثار، قائلا: "الأغنيتين من نفس المقام، ومن هنا شعر البعض بوجود التشابه، ولكن اللحن في أغنية (الغزالة رايقة) مختلف تماما".

وأضاف: "حتى يتم إتهام صناع العمل بالسرقة من الأغنية الروسية، لابد وأن يكون هناك تطابقا في النوت الموسيقية، وهذا لم يحدث".

أغنية "الغزالة رايقة" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وشارك بالغناء فيها الطفل محمد أسامة، والفنان كريم محمود عبدالعزيز.

الأغنية حققت ما يزيد عن ال 7 مليون مشاهدة، عقب طرحها على موقع يوتيوب، للدعاية لفيلم "من أجل زيكو"، المقرر طرحه يوم 5 يناير المقبل.