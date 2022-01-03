بعد إقامته حفل عقب وفاة شقيقته.. الجمهور ينتقد عاصي الحلاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثار الفنان عاصي الحلاني، جدلا كبيرا بين جمهوره، بسبب إقامة حفل غنائي بالعاصمة الأردنية عمان ليلة رأس السنة، بعد ايام من وفاة شقيقته

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "المفروض احتراما لأخته ما يطلع على المسرح"، و"أصبح المال هدف وقد يطغى ذلك على أي مأساة"، و"يا بخت قلوبهم بينسوا بسرعة"، وغيرها من التعليقات.

وتعليقا على إقامة الحفل عقب وفاة شقيقته قال الفنان عاصي الحلاني: "كلنا بنعرف إن الموت حق وهذه إرادة ربنا سبحانه وتعالى، الوفاة كانت من أسبوع، وقررنا إن نكفي بدنا الناس يترحموا عليها ما بدنا يكون وفاتها سبب لأذية الناس بالعكس قررنا نكفي".

وتابع: "قررنا نكفي وراح نكفي، وبقول دايما الفنان بوقت الفرح قد ما فيه يزيد الفرح للناس، وبوقت الألم يخفف الألم والحزن عن الناس".

وأضاف: "الالتزام شغلة أساسية بحياتي، العقود اللي بوقعها مع منتجين أو شركات لإقامة نشاطات أو أي إنتاج فني يتعلق بعملي بلتزم فيه وبحترمه وبيكون مقدس بالنسبة إلي".

وأشار إلى أن عدم إقامة الحفل كان سيكون خسارة كبيرة للعديد من العاملين، مضيفا: "إقامة الحفل هو عملي، فيه معي فرقة كبيرة من لبنان بيشتغلوا من شهرين أو تلاتة، غير اللي بيشتغلوا في الأوتيل اللي، وإذا قررنا نلغي الحفل نخرب بيوت العالم".