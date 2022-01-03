نيللي كريم : ” كنت فاقدة الأمل في الرجالة .. حظي وحش فيهم زي الباكبورت “

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 05:46 مساءً - أجرت الفنانة ” نيللي كريم ” لقاءا مع قناة ” SKY NEWS عربية ” برفقة زوجها لاعب الاسكواش السابق ” هشام عاشور ” .

وخلال اللقاء تحدثت نيللي كريم عن تفاصيل تعرفها على هشام عاشور وارتباطهما وعن زيجاتها السابقة والرجال التي ارتبطت بهم في حياتها .

فقالت نيللي كريم : ” كنت فاقدة الأمل بصراحة في الرجالة .. حظي وحش فيهم .. كنت ماشية من أزبل لأزبل لأزبل زي الباكبورت ” .

وأضافت أن هشام عاشور استطاع أن يغير من نظرتها تجاه الرجال لما وجدته به من صفات جذبتها إليه فهو إنسان بسيط وعلى طبيعته دائما وغير مصطنع على حد وصفها .

وتابعت : ” لما تلاقي الشخص المناسب بتلاقي كل حاجة بتمشي بسرعة .. هشام مكنش عارفني كفنانة بشكل كبير، في العادي بعيدا عن حالتي الراجل بيعجب بأي فنانة لأنه بيشوفها وهي على الريد كاربت وعاجبه الشكل ” .

واستكملت : ” وبعدها تظهري على شكلك الطبيعي كبني آدم من غير مكياج ومن غير كوافير وهنا نكتشف إنه عايزك كشكل وليس بني آدم .. وفي الأغلب مش بيلحق يعرفها كإنسانة، لكن نادرًا لما حد يتعب نفسه ليتعرف عليكِ كبني آدم طبيعي من غير مهنتك والريد كاربت ” .

ومن جانبه قال هشام عاشور عن زوجته : ” نيللي بتتعامل مع الناس بطيبة جدا وبطبيعية وأنا بحترم نجوميتها .. الناس بتحس بطيبتها وحلاوة قلبها، الناس حاسة إنها بني آدمة مختلفة، بس هي دماغها ناشفة زي الحجر ” .