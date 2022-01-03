بعد غياب طويل .. هذه الفنانة تعلن عودتها للغناء

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 05:46 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية ” سيمون ” في لقائها الإذاعي مع برنامج ” تليفون وميكروفون و400 مليون ” عبر أثير شبكة صوت العرب عن عودتها للغناء بعد فترة طويلة من الغياب .

حيث أشارت سيمون إلى أنها ستعود بألبوم غنائي تكتمت عن تفاصيله بالوقت الحالي ولن تكتفي بالألبوم فقط بل ستقدم مجموعة حفلات داخل وخارج مصر .

وأضافت أنها تختار حاليا أغنية من أغاني الألبوم التي قامت بتسجيلها لتصويرها فيديو كليب .

وإلى جانب عودتها إلى الساحة الغنائية كشفت سيمون عن أنها تتعاقد حاليا على بعض الأعمال الدرامية الجديدة والمقرر أن تكون لرمضان القادم .