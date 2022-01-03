كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 05:46 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية ” سيمون ” في لقائها الإذاعي مع برنامج ” تليفون وميكروفون و400 مليون ” عبر أثير شبكة صوت العرب عن عودتها للغناء بعد فترة طويلة من الغياب .
حيث أشارت سيمون إلى أنها ستعود بألبوم غنائي تكتمت عن تفاصيله بالوقت الحالي ولن تكتفي بالألبوم فقط بل ستقدم مجموعة حفلات داخل وخارج مصر .
وأضافت أنها تختار حاليا أغنية من أغاني الألبوم التي قامت بتسجيلها لتصويرها فيديو كليب .
وإلى جانب عودتها إلى الساحة الغنائية كشفت سيمون عن أنها تتعاقد حاليا على بعض الأعمال الدرامية الجديدة والمقرر أن تكون لرمضان القادم .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب طويل .. هذه الفنانة تعلن عودتها للغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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