في الصين.. حظر “الوشوم” على لاعبي كرة القدم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منعت الصين لاعبي كرة القدم من الحصول على وشوم جديدة، وأمرت الأشخاص الّذين لديهم وشوم على أجسادهم بإزالتها أو تغطيتها ليصبحوا “نموذجاً جيداً للمجتمع”، وفقاً لتوجيه صادر عن الإدارة العامة للرياضة في الصين (GAS).

ويحدد هذا التوجيه، بعنوان “اقتراحات لتعزيز إدارة لاعبي كرة القدم”، المتطلبات التأديبية للاعبي المنتخب الوطني. وأعلنت الإدارة العامة للرياضة في بيان أن الإجراءات “تظهر الروح الإيجابية للاعبي كرة القدم الصينيين وتقدم مثالًا جيداً للمجتمع”.

وأضاف التوجيه أن الفرق الوطنية يجب أن تنظم أنشطة “تعزز التربية الوطنية” للرياضيين من أجل “تعزيز الشعور بالمسؤولية والشرف، وخلق فريق وطني قادر على الانتصار والقتال بشكل جيد وبأسلوب لعب ممتاز”.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى الّتي تستهدف فيها الصين “الوشوم”، حيث أصدرت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في الصين مرسوماً في عام 2018 ينصّ على أن التلفزيون الصيني “يجب ألا يعرض ممثلين مع وشوم”، وذلك خلال حملة قمع ضد “ثقافة الهيب هوب والثقافة الفرعية والثقافة اللاأخلاقية”.