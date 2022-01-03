شكرا لقرائتكم خبر عن "سخنت جامد".. مروان موسى يرد على أبيوسف بعد مهاجمته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تخلو ساحة التراب من المناوشات، حيث شهدت الساحة الغنائية بعض المناوشات بين مغنى التراب أبيوسف ومروان موسى، حيث طرح الأول أغنية "Ana Olt Sit" منذ يومين والتي يوجه من خلال كلماتها النقد لـ موسى.

وقام مروان موسى بالرد على الأول منذ ساعات قليلة من خلال تراك اسمه "سخنت جامد"، بالتزامن مع بداية السنة الجديدة 2022.

ومنذ حوالى ساعة تقريبًا رد أبيوسف من جديد على موسى من خلال تراك طرح تحت اسم "الترمومتر" وطرحها على قناته الرسمية بـ موقع الفيديوهات يوتيوب.

الإضافة إلى ذلك رد مغنى التراب من خلال لايف خاص على حسابه الشخصى على إنستجرام، قائلاً: "بتجيب سيرتي ليه؟"، قاصدًا بـ كلامه أبيوسف.

ومن المتوقع حسبما يشاع من خلال الحسابات المختلفة لـ مغنى الراب على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، أنه من المفترض أن يقوم كل من ويجز، والجوكر، بالرد تزامنا مع بداية السنة الجديدة.

موسيقى "التراب" هو نوع الموسيقي الأمريكي ظهر منذ تسعينات القرن الماضى، وتعنى الكلمة الفخ، وذلك كناية عن الأحياء الشعبية حيث تباع المخدرات، وخاصة من قبل الأفارقة الأمريكيين، ويعتمد هذا النوع من الموسيقى على إيقاع راقص مع كلمات تميل إلى الحزن والكآبة، بجانب أنها في الأغلب تستخدم لـ سرد موقف محدد، أو كنوع من التعبير عن النفس ضد المشاكل المجتمعية مثل الفقر والبطالة والعنصرية والظلم.

أصل موسيقى التراب مبني على الموسيقى الإلكترونية الراقصة، ومع التطور الموسيقى لهذا النوع تمت إضافة موسيقى الـ هيب هوب عليه، ويعد أول من غنى "تراب" في العالم كان مغنى الراب الأمريكي " ليل جون" بالتعاون مع دي جيه باول.