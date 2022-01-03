شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تروج لحفلها فى دبى: هاتكون سهرة حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة لطيفة، لحفلها الغنائى احتفالاً باليوم الوطنى التونسى فى دبى، والمقرر له غدًا الثلاثاء 4 يناير، والذى يقام على هامش إكسبو دبى 2020، ونشرت لطيفة، فيديو عبر حسابها على تويتر، وظهرت وهى تعزف على البيانو، وقالت:"هتكون سهرة حلوة أستنونى يوم 4 يناير 2022 فى حفلى الجديد في قاعة اليوبيل الساعة 8 مساءً بتوقيت دبى بحبكم".

استنوني يوم 4 يناير 2022 في حفلي الجديد في قاعة اليوبيل بـ @expo2020dubai الساعة 8 مساء بتوقيت دبي

وتعد هذه الحلفة هي الثانية للنجمة لطيفة في إكسبو دبي، بعد إحيائها حفل جائزة الصحافة ‏العربية، والذى أقيم منذ عدة أيام وحقق نجاحا كبيرا، بحضور نخبة من رموزالصحافة والإعلام ‏في الوطن العربي، وأبدعت خلال الحفل بغناء قصيدة "تأملات" خامس تعاون لها مع الشيخ محمد ‏بن راشد آل مكتوم.‏

يذكر أن لطيفة انتهت من تصوير أحدث أعمالها، وهي قصيدة "حلم" آخر أعمال الشاعر ‏الراحل حسين السيد، ومن ألحان الموسيقار طلال، وأخرجها بطريقة الفيديو كليب المخرج وليد ‏ناصيف، ويتم طرحها قريبا، حيث تجرى عمليات المونتاج والتلوين في دبي.‏

وأحيت لطيفة الشهر الماضى حفل جائزة الصحافة العربية بدولة الإمارات العربية وتحديداً ساحة التواصل، حيث غنت قصيدة جديدة بعنوان "تأملات" من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويعد هذا هو خامس تعاون بينهما، حيث غنت لطيفة من أشعار الشيخ محمد بن راشد 4 قصائد من قبل.