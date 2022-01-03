فن ومشاهير

بهجت قمر فى ذكراه الـ 33.. فنان بدرجة مبدع كتب 69 فيلما و17مسرحية

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القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين 33 عامًا على رحيل ملك الضحكة وصانع البسمة على وجوه كل الجماهير فى الوطن العربى الشاعر والسيناريست بهجت قمر الذى أحبه متابعو كل أعماله، لأنهم أحسوه يجلس بجانبهم علي الأريكة ويتحدث إليهم ويشاركهم الضحك بل ويصنع لهم الضحك، وضحك معهم وتحدث في أمور آلمتهم وأضحكتهم علي هذا الألم فأحسوا برائحة البيوت المصرية في أفلامه وفي مسرحياته.

اسمه بالكامل بهجت محمد إبراهيم قمر المولود في 27 يوليو 1937 والد الشاعر والسيناريست الشهير أيمن بهجت قمر، كتب بهجت أكثر من 17 عمل مسرحي معروف ومنهم أفضل المسرحيات التي قدمت في مصر علي مستوي النجاح الجماهيري (العيال كبرت –علشان خاطر عيونك- حواء الساعة 12 – أنا فين وأنت فين – سيدتي الجميلة – ريا وسكينة – شارع محمد علي) وقدم أكثر من 69 فيلم ومنهم أفلام كثيرة نجحت نجاحاً مدوى على المستوى الجماهيرى مثل (الراقصة والطبال – 30 يوم فى السجن – اقتلنى من فضلك – أخطر رجل في العالم – سفاح النساء – أنت اللي قتلت بابايا وغيرها).

 

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 الراحل بهجت قمر 

 

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أونكل زيزو حبيبى

 

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ريا وسكينة

 

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العيال كبرت
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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