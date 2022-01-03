شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى ينتهى من تصوير مسلسل "القاتل الذى أحبنى" مع عمرو عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم هانى رمزى من تصوير مسلسل "القاتل الذى أحبنى"، داخل المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وجمعت المشاهد الأخيرة بينه وبين معظم فريق العمل منهم الفنانة الكبيرة سهير رمزى، والفنانون أحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ولقاء سويدان، ومن المقرر عرض العمل خلال أيام على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويشهد العمل عودة قوية للثنائى هانى رمزى والمخرج عمرو عابدين، واللذين قدما قبل سنوات مسلسلى "مبروك جالك قلق" عام 2005 و"عصابة بابا وماما" عام 2009، حيث دارت أحداث العملين فى أجواء كوميدية، وحققا نجاحًا كبيرًا للغاية.

مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، ويشارك في بطولته سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

ويعيد هذا العمل هانى رمزى إلى الدراما بعد غياب حوالى 8 سنوات منذ أن قدم مسلسل "جوز ماما" الموسم الثالث، والذي عُرض عام 2013، بمشاركة الفنانة هالة صدقي، رجاء الجداوي، أحمد بدير، لطفي لبيب، تامر هجرس، محمد نصر، فتحي سعد، سحر كامل، سلوي عزب، أيمن منصور، ريم محمد سعيد، ومن تأليف صالح سعيد، وإخراج أحمد البدرى.

وعرض للنجم هانى رمزى حاليا فيلم "200 جنيه" في السينمات التى تدورأحداثه فى إطاراجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهرفيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى.

فيلم "200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.