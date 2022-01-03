شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "ولهان" لـ منذر رياحنة بمنطقة أبو رواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال مسلسل "ولهان"، بانطلاق تصوير العمل، داخل إحدى الفيلات المهجورة بمنطقة الصليبة في منطقة أبو رواش، وجمعت المشاهد الأولى بين كل من الفنانة ريم أحمد وحامد الشراب ومحمد رضا وإيمان رجائى، واستمر التصوير لما يقرب من 18 ساعة، وشهدت الاحتفالية حضور كل من الفنان منذر رياحنة، ومحمد نجاتى، وبسنت النبراوى، رغم عدم ارتباطهم بتصوير مشاهد لهم، وتقطيع نجوم العمل لتورتة إنطلاق التصوير، والمسلسل يضم 10 حلقات وتدور أحدثه فى إطار الإثارة والرعب.

مسلسل"ولهان" بطولة كل من الفنان منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، سيناريو وحوار ورشة Big pen، وإخراج بلال العربي.

وشارك منذر رياحنة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الأولى، خلال فيلم "الحارة" للمخرج والكاتب باسل غندور، وحرص على حضور عرض الفيلم في المهرجان، وذلك بعد عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان روتردام السينمائي الدولي، في دورته الـ51 ، ليكون أول فيلم أردني طويل يشارك في تاريخ المهرجان، وكذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي، ومهرجان لندن السينمائي.

وكان مشروع فيلم الحارة قد فاز بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام Eastern Promises ضمن فعاليات مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، وحصل أيضاً على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.