شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد نيللى.. شخصية فرعونية تريد تقديمها وفنانة وحيدة رشحتها للفوازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة الكبيرة نيللى، بعيد ميلادها اليوم الإثنين الموافق 3 من شهر يناير، وعرفت الفنانة نيللى بجمالها وخفة دمها ورغم أن أصولها أرمينية إلا أنها استطاعت أن تحتل مكانة كبيرة في قلوب الجمهور المصرى والعربى بشكل عام، فكانت طلة الفنانة نيللى لها بريق خاص منذ طفولتها، كما أنها كانت إضافة فنية كبيرة من خلال الفوازير التي كانت أول الفنانات التي صنعت هذه الأعمال وكان ينتظرها جمهورها كل عام في شهر رمضان الكريم.

وقالت الفنانة نيللى خلال ندوة تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائى في دورته السابقة، بأنها تحلم بتجسيد شخصية نفرتيتى من التاريخ الفرعونى، وأكملت مازحة بسبب إن "رقبتي طويلة زيها".

وأشارت نيللي إلى أن تصوير الفوازير كان من أصعب الأعمال، ما جعلهم يضعون سريرًا في مكان التصوير لكي ارتاح قليلاً، ولكنها على قلبي "احلى من العسل، فوازير عمرى وحياتى".

وأشارت إلى أن أكثر فنانة مناسبة لتقديم الفوازيز من نجمات الجيل الحالى، هى دنيا سمير غانم وقالت: هى التى تستطيع تقديم الفوازير أنا بشوف دنيا سمير غانم موهبة خاصة ودنيا بتعرف تمثل وتغنى".

يشار إلى أن نيللي، فنانة مصرية تعد إحدى أبرز نجمات الأعمال الاستعراضية، وهي تنتمي لعائلة فنية عريقة، إذ أن شقيقتها الكبرى هي النجمة فيروز، التي اشتهرت في السينما المصرية بكونها "الطفلة المعجزة"، وقريبتها هي النجمة الشهيرة لبلية، وبخلاف انتمائها لعائلة فنية، فإنها تمتعت أيضًا بموهبة كبيرة في الغناء والرقص والتمثيل، مما ضمن لها المشاركة في ما يزيد على 118 عملاً فنيًا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.