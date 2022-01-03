سيذكرنا بمايكل جاكسون ولن تنال منه الشائعات.. الأبراج وتوقعات عن محمد رمضان بـ2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعاد الفنان محمد رمضان نشر مقطع فيديو تظهر فيه خبيرة الأبراج الفلكية ليلى عبداللطيف، خلال لقائها مع الإعلامي نيشان في قناة الجديد، وهي تتحدث عن أمور متعلقة بنجاحات يحققها "رمضان" 2022.

وقالت: "سوف يحقق الفنان الجماهيري المميز محمد رمضان نجاحا كبيرا وبارزا، من خلال نقلة نوعية نراها بمسلسل تليفزيوني ضخم وكبير ويحظى بنسبة مشاهدة عالية جدا".

وتابعت: "كما سيحصد عدة جوائز فنية على مستوى المهرجانات المصرية والدولية، وأرى أنه يقوم بجولة في بعض الدول بأوروبا وأمريكا يحقق من خلالها نجاحات جماهيرية لافتة وغير مسبوقة".

واختتمت حديثها عن رمضان قائلة: "لن تنال كل الشائعات الحاقدة من حجم الفنان محمد رمضان، وسوف يزكرنا بمايكل جاكسون".

فيما علق "رمضان" على الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام قائلا: "2022 ثقة في الله نجاح، والله ولي التوفيق".

ويستعد الفنان محمد رمضان لخوض دراما رمضان المقبل بمسلسل "مشوار لحد هناك" ويعد هذا هو التعاون الأول الذي يجمع رمضان بالمخرج الكبير محمد ياسين، ويشاركه البطولة الفنانة دينا الشربيني.