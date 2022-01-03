عيد ميلاد الحبايب.. بوسي شلبي تهنئ نيللي وإلهام شاهين وتحيي ذكرى نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بعيد ميلاد الفنانة نيللي والفنانة إلهام شاهين، ونشرت صور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، من بينها صورة من عيد ميلاد الفنانة نادية لطفي الأخير بحضور وزيرة الثقافة والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

وكتبت: "3 يناير عيد ميلاد الحبايب، الله يرحم نادية لطفي ويسعد قلب إلهام شاهين ونيللي، أسألكم الفاتحة لنادية لطفي الغالية، وسنة حلوة لإلهام ونيللي".

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة نادية لطفي، التي تعد من أهم النجمات في تاريخ السينما المصرية.

ومن أشهر أعمال النجمة الراحلة: "الخطايا، السمان والخريف، النظارة السوداء، لا تطفئ الشمس، أبي فوق الشجرة، للرجال فقط، رجال بلا ملامح، الناصر صلاح الدين" وغيرها