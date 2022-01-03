كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 03:51 مساءً - أثارت الفنانة ” سما إبراهيم ” قلق متابعيها ومحبيها في الساعات القليلة الماضية بعد أن تحدثت في منشور لها عن تعرضها لأزمة صحية وصفتها ب ” المحنة ” دون الكشف عن تفاصيلها مطالبة الجمهور بالدعاء لها .
لتخرج سما إبراهيم بمنشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتكشف تفاصيل وعكتها الصحية معربة عن تقديرها وسعادتها بردود أفعال المتابعين ورسائلهم الذين حرصوا على الاطمئنان عليها .
فكتبت قائلة : ” الحمد لله .. كل كلمات الحب والامتنان مش هتقدر تعبر عن الشعور الصادق بالمحبة والاهتمام اللي مليتوا بيه قلبي وطبطتوا على روحي بسؤالكم واهتمامكم وجدعنة ولاد البلد اللي بتظهر في الشدة ” .
وتابعت : ” مهما عبرت ليكم عن قد ايه رسايلكم واهتمامكم الصادق دعمني مش هعرف اوفيكم حقكم .. وحقكم عليا إني قلقتكم معايا ” .
وأضافت سما إبراهيم : ” الحمد لله كان دور برد وإجهاد شديد جدا جدا بالقوي يعني .. وآثاره الصحية امتدت الى التهاب حاد في الحنجرة .. يعني بإذن الله مش هعرف اغلس عليكوا شويه كده بصوتي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن طلبت الدعاء لها .. سما إبراهيم تكشف تفاصيل أزمتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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