بالبيجاما .. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها ال 61

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 03:51 مساءً - شاركت الفنانة ” إلهام شاهين ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصورا من احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق الثالث من شهر يناير .

وظهرت إلهام شاهين في الصور برفقة إبنة شقيقتها وهما يرتديان ملابس المنزل وتحمل الأخيرة قالب الكيك الخاص بعيد الميلاد ويتوسطه شمعة .

وكتبت الفنانة إلهام شاهين في تعليقها على الصور : ” يارب تكون سنة حلوة علينا جميعا ” .