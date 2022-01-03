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شكرا لقرائتكم خبر عن درة مصابة فى كواليس تصوير مسلسل "المشرحة" فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة درة مشاهدها فى مسلسل "المشرحة" فى لبنان، بعدما سافرت إلى هناك أمس الأحد، وننشر صورة لها من كواليس العمل وهى مصابة فى وجهها وفقا لأحداث دورها، وينتمى المسلسل لنوعية الإثارة والتشويق، ويشارك فى بطولة العمل، كل من محمد دياب، على الطيب، مها نصار، وغيرهم، وإخراج تامر نادى، وتدور أحداث المسلسل فى 10 حلقات.
الفنانة درة
واحتفلت درة مؤخرًا بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "الكاهن" ويشاركها البطولة النجوم محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب ودرة، تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.
وقالت درة، خلال العرض الخاص لفيلم الكاهن: "فخر ليا و شرف أن أكون موجودة في المجموعة العظيمة من الفنانين الكبار سواء من جيلى إياد و فتحى و الأستاذة الكبار محمود حميدة و حسين فهمى و جمال سليمان و محمد ناير اللى عنده أفكار مجنونة".
وكانت أخر أعمال درة الدرامية حكاية "غالية" التى دارت أحداثها في 5 حلقات، وهى الحكاية الأولى من الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر، تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل.