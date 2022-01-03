شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل العالمى نيكولاس كيج: ما بحبش كلمة ممثل لأنها تعنى كاذب عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل العالمى نيكولاس كيج إنه لا يحب أن يشار إليه على أنه "ممثل" وبدلاً من ذلك يفضل أن يعرف باسم "thespian" والتي تعنى الممثل المسرحى، حيث ترمز إلى الممثل الأغريقى Thespis أول من وقف على المسرح في اليونان القديمة، ولعب دورًا كبيرًا في ابتكار وتطوير المسرح المعاصر، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وصرح كيج قائلاً: "أنا حقًا لا أحب كلمة ممثل لأنها تعني دائمًا بالنسبة لي، إنه ممثل رائع، لذلك فهو كاذب عظيم، و(رائع) في الكذب، لذا مع خطر الظهور وكأنه ثقب غريب، أحب كلمة thespian لأن كلمة thespian تعني أنك تؤدى بكل قلبك."

وأكمل كيج حديثه قائلاً: "حيث إن ما كان يفعله الانسان في بداياته هو الذهاب في رحلات من الخيال للعثور على إجابات للمساعدة، وأنا أحب النظر إلى التمثيل من هذا الجانب، مع المخاطرة بأن أبدو سخيفًا أومضحكًا".

كما نفي النجم العالمي نيكولاس كيج، الشائعات التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة والتي نشرتها بعض وسائل الاعلام، حول تجسيده لشخصية رئيسية في مسلسل Tiger King، الذي سيتم عرضه على منصة أمازون، والمقرر له ان يتم تصوير أولي مشاهده بداية من العام المقبل بعد تأجيل جديد.

ووفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة فاريتي، فإن النجم الحائز على جائزة الأوسكار، كشف عن عدم مشاركته في مسلسل أمازون الجديد، حيث انه يستمتع حاليا بالنجاح الذى حققه في Pig.

وقال كيج للصحيفة: "قرأت نصين ممتازين، اعتقدت أنهما جيدين، لكني أعتقد أن أمازون شعرت في النهاية أن الاعمال الجديدة، أصبحت مختلفة عن الماضي لأنها استغرقت وقتًا طويلاً حتى تتجدد، لقد شعروا في وقت ما أنه كان برقًا في زجاجة".

ويعرض لمنصة أمازونن حالياً فيلم The Tomorrow War، ويدور حول بعد أن صُدم العالم عندما وصلت مجموعة من المسافرين عبر الزمن من عام 2051، وذلك لإيصال رسالة عاجلة، حيث ثلاثون عامًا في المستقبل، وتخسر البشرية حربًا عالمية ضد كائنات فضائية مميتة.