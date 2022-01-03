تعليق عاصي الحلاني على انتقادات إحيائه حفل ” ليلة رأس السنة ” في عمان بعد وفاة شقيقته

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 02:57 مساءً - تعرض الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” لانتقادات واسعة على خلفية إحيائه لحفل رأس السنة في العاصمة الأردنية ” عمان ” بعد أيام قليلة من وفاة شقيقته .

ورد عاصي الحلاني على تلك الانتقادات في لقاء له مع برنامج ” ET بالعربي ” فقال : ” كلنا بنعرف إن الموت حق وهذه مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، والوفاة كانت من أسبوع وقررنا إن نكفي لأن بدنا الناس يترحموا عليها، ما بدنا أن يكون وفاتها سببًا لأذية الناس ” .

وأكد الحلاني على أنه يرى أن الفنان بوقت الفرح عليه أن يزيد ويعطي أكثر الفرح للناس .. وفي وقت الألم والحزن يستطيع بعطائه أن يخفف عنهم ذلك .

وأضاف مجيبا على سؤاله حول سبب عدم قيامه بإلغاء هذا الحفل بسبب وفاة شقيقته : ” إلتزامي بعقودي شرط هام بالنسبة لي فأنا متعلق بعملي وألتزم به وأحترمه وكذلك إقامة الحفل هو عملي ” .

وتابع الفنان عاصي الحلاني : ” فمعي فرقة كبيرة من لبنان وكذلك الفندق يقوم بالتجهيز للحفل منذ شهرين فلو قررنا إلغاء الحفل هذا معناه إننا سنخرب بيوت العالم ” .