كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 02:57 مساءً - تعرض الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” لانتقادات واسعة على خلفية إحيائه لحفل رأس السنة في العاصمة الأردنية ” عمان ” بعد أيام قليلة من وفاة شقيقته .
ورد عاصي الحلاني على تلك الانتقادات في لقاء له مع برنامج ” ET بالعربي ” فقال : ” كلنا بنعرف إن الموت حق وهذه مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، والوفاة كانت من أسبوع وقررنا إن نكفي لأن بدنا الناس يترحموا عليها، ما بدنا أن يكون وفاتها سببًا لأذية الناس ” .
وأكد الحلاني على أنه يرى أن الفنان بوقت الفرح عليه أن يزيد ويعطي أكثر الفرح للناس .. وفي وقت الألم والحزن يستطيع بعطائه أن يخفف عنهم ذلك .
وأضاف مجيبا على سؤاله حول سبب عدم قيامه بإلغاء هذا الحفل بسبب وفاة شقيقته : ” إلتزامي بعقودي شرط هام بالنسبة لي فأنا متعلق بعملي وألتزم به وأحترمه وكذلك إقامة الحفل هو عملي ” .
وتابع الفنان عاصي الحلاني : ” فمعي فرقة كبيرة من لبنان وكذلك الفندق يقوم بالتجهيز للحفل منذ شهرين فلو قررنا إلغاء الحفل هذا معناه إننا سنخرب بيوت العالم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق عاصي الحلاني على انتقادات إحيائه حفل ” ليلة رأس السنة ” في عمان بعد وفاة شقيقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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