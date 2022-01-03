نور.. تستعد لتصوير “حرب طروادة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الممثلة نور لاستكمال تصوير مسلسل “عمر الناجي – حرب طروادة”، والذي تقدمه لاحدى المنصات الرقمية بمشاركة أمير كرارة، ومن إخراج بيتر ميمي، والمسلسل يتضمن 3 أجزاء لكل جزء 8 حلقات.

وقالت إنها تقرأ حالياً سيناريو الفيلم السينمائي الجديد “بنات رزق” لحسم أمرها في المشاركة فيه، ويضم 4 بطلات والفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي، وترصد الشركة له ميزانية ضخمة، نظراً لتصويره في العديد من الدول الأوروبية والعربية.

وتخوض نور السباق الرمضاني القادم أمام النجم خالد النبوي لأول مرة في مسلسله الرمضاني المقبل “راجعين يا هوا”، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

ويتناول المسلسل العديد من المفاجآت للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، من إخراج محمد سلامة ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ويشارك في بطولته أنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد داش، وإسلام إبراهيم، وأحمد خالد صالح، وكريم قاسم، وتبدأ تصوير دورها في العمل منتصف يناير المقبل.