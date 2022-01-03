نيللي كريم بتصريح صادم عن الرجال: “عرفت من أزبل لأزبل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريحات لبرنامج “نجاحهن” المذاع عبر قناة Sky News، كشفت الفنانة نيللي كريم أن حبها لزوجها الحالي لاعب الأسكواش المعتزل هشام عاشور طبيعي وغير مصطنع، إذ قالت: “أنا كنت فاقدة الأمل في الرجّالة، حظي وحش فيهم، كنت ماشية من أزبل لأزبل… وهشام زوجي لم يكن يعرفني كفنانة بشكل كبير”. وأضافت: “خدت البكابورت بالتدريج وكلهم كانوا وحشيين، ومعرفتي بهشام عوضتني عن ذلك… فهو شخص مختلف”.

وتحدث هشام عاشور خلال استضافته في الحلقة نفسها عن شخصية نيللي كريم قائلاً: “نيللي كريم أطيب حد في الكون ودماغها ناشفة شوية، بس هي كيوت جداً ومحبوبة من الجميع وعلشان كدة اتأكدت أن اختياري كان صح”.

وتابعت نيللي: “المعتاد أن الرجل يُعجب بأي فنانة لأنه ينظر ليها وهي على الريد كاربت وبعدها تظهر بشكلها الطبيعي كبني آدم من غير مكياج ومن غير كوافير، ونادراً لما حد يتعب نفسه ليتعرف عليكِ كبني آدم طبيعي من غير مهنتك والريد كاربت”.

واستكملت نيللي كريم حديثها قائلةً: “عمري ما تخيلت إني ممكن أمثّل، الباليه كان شغفي الأول، بدأت أتعلّمو في كونسرفتوار الإسكندرية، وبعدها في روسيا عندما سافرت أسرتي لهناك، وهو علّمني الالتزام وإني أحب اللي بأقدّمه… حب الناس نعمة، والأهم عندي إني أمثل كويس في دوري اللي حبيته، وبعد نجاحه بقى بتبسط إن الناس عجبها وبتجيني ردود الأفعال”.

يُذكر أن نيللي كريم بدأت في تصوير مشاهدها الخارجية من مسلسل «فاتن أمل حربى» وهو اسم مؤقت، والذي تخوض به سباق رمضان الدرامي المقبل، في عدد من شوارع وميادين القاهرة، منها حي شبرا الخيمة، وسينتقل التصوير إلى الديكور الرئيس الذي تم بناؤه في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكان مخرج العمل قد وضع برنامجاً مكثّفاً لضمان لحاق المسلسل بالعرض خلال شهر رمضان، وتجّسد نيللي كريم خلال أحداثه شخصية موظفة في الشهر العقاري وتعاني عدداً من المشكلات، ويشارك نيللي في بطولة المسلسل: وفاء عامر وشريف سلامة وأحمد حاتم ومحمد ثروت وفادية عبدالغني، وهو تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل.