إياد نصار بمشروع إنساني لخدمة الأطفال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان إياد نصار ضيفاً على برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ONE حيث كشف عن مشاركته في مشروع إنساني يهدف إلى تقديم خدمة ثقافية للأطفال فاقدي البصر. إذ قال: “أنا دايماً بدوّر على المشروع الإنساني اللي أكون موجود فيه، وده مشروع إنساني مهم”.

وأضاف: “أنا مراقب على “فيسبوك”، ولقيت غروب بسيط اسمه “شوف بعيني”، وكلّمت المسؤول عن الصفحة وقلت له إني مهتم لو ممكن أقدّم حاجة. المشروع تعطّل بسبب كورونا لكن حالياً عاوزين نرجع نستثمره”.

وأوضح أنه يسجّل من خلال هذا المشروع قصصاً قصيرة بصوته باللغة العربية الفصحى للأطفال فاقدي البصر، مع إمكانية تطوير الفكرة لتقديم خدمات أخرى غير مادية لهم.

وتابع نصار قائلاً: “يهمّني جداً ذوي الهمم لو فاقدين شيء لا يعيقهم في الحياة، وإنهم يقدروا يمشوا ويتحركوا في الشارع زي ما شوفت في الخارج، وأنا حالياً مركز على الموضوع الثقافي لإني ممكن أتكلم فيه أكتر، بدل ما نسيب الأطفال دول يسمعوا أي حاجة”.

يُذكر أن إياد نصار يشارك في بطولة فيلم “الكاهن” الذي بدأ عرضه حديثاً، وتدور أحداثه حول حرب المعلومات وصراع المنظّمات الخفية للتحكم بالاقتصاد العالمي، حيث يسعى صحافيان بمساعدة أحد المحامين المتعاونين مع تلك المنظمات لكشف مخطط تآمري، في إطار من التشويق والغموض.

ويجمع الفيلم نخبة من النجوم، منهم: حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، ودرة، وهو تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.