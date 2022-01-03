شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يحيى ذكرى رحيل والده الـ 33: عايش معايا وفى بالى كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الشاعر أيمن بهجت قمر الذكرى الـ33، لوفاة والده الكاتب بهجت قمر، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 3 يناير عام 1989.

وغرد أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "النهاردة 3 يناير الذكرى الـ33 لوفاة والدي الكاتب الكبير بهجت قمر بس السنة دي أنا لأول مرة أبقى سعيد لأني المرة دى الذكرى بتمر واسمه منور المسرح من تانى ألف رحمة ونور عليك يا بابا عايش معايا وفى بالى كل يوم مع كل نفس بتنفسه وحاضر بسيرتك الطيبة يا ريت الكل يفتكره بالدعاء".



أيمن بهجت قمر

وبدأ عرض مسرحية في نص الليل، الجمعة الماضية في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، والمسرحية من بطولة: غادة عادل، حسن الرداد، ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن، سليمان عيد، مصطفى هريدى، مصطفى بسيط ونيللى محمود، إخراج عمرو عرفة.

وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.