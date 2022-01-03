فراس سعيد يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان فراس سعيد، تعافيه من فيروس كورونا، بعد أيام من إصابته بالفيروس.

وكتب "فراس" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله سيداتي سادتي، الفيروس دُمر".

وتفاعل عدد من الفنانين مع منشور "فراس" من بينهم مراد مكرم، حازم سمير، هشام المليجي، وآخرون.

وكان الفنان فراس سعيد قد كتب على صفحته سابقا: "قدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا".

يذكر أن آخر أعمال فراس سعيد مسلسل "حي السيدة زينب" والذي عرض مؤخرا، وشارك في بطولته: دينا، سوسن بدر، محمود عبدالمغني، حجاج عبدالعظيم، ريهام سعيد، ليلى عز العرب، ومن إخراج محمد النقلي