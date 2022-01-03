أحمد السقا ينشر صورة مع حصان ضخم.. تعرف على جنسيته واسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له أمام حصان ضخم داخل اسطبل.

وعلق "السقا" قائلا: "صديقي الألماني كانسا، ما شاء الله"، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي السقا.

وجاءت تعليقات متابعيه على النحو التالي: "ما شاء الله"، و"الله يباركلك يا سقا"، و"الفارس" وغيرها من التعليقات.

من ناحية أخرى يستعد أحمد السقا لعرض فيلمه الجديد "العنكبوت" ويشاركه البطولة: منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ومن إخراج أحمد نادر جلال