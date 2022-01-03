ماشية تأكل القطط في كل البلاد.. دنيا سمير غانم عن إيمي: أحن قلب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين لشقيقتها "إمي" أثناء إطعامها قطط وكلاب الشوارع بمدينة مكة المكرمة.

وعلقت "دنيا" على صورة شقيقتها: "ماشية بأكل القطط والكلاب في شنطتها في كل بلد وكل مكان"، وتابعت: "أحن قلب في العالم والله ماشاء الله".

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم قد أدت مناسك العمرة بمكة المكرمة منذ أيام.

من ناحية أخرى تستكمل دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "عالم موازي" ويشاركها البطولة: عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد أوتاكا، ومن إخراج هشام جمال.