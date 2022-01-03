تصريحات جريئة لإلهام شاهين: سأتبرع بأعضائي بعد وفاتي وسيبني أدخل النار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحل اليوم الإثنين 3 يناير، عيد ميلاد الفنانة الكبيرة إلهام شاهين الـ61 ، إذ أنها من مواليد 1960، وتعد صاحبة مشوار فني كبير في الدراما المصرية، والذي تستكمله في دراما رمضان المقبل 2022 بالمشاركة في بطولة مسلسل "بطلوع الروح" مع المخرجة كاملة أبو ذكري، ويشاركها البطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد السعدني، ومن تأليف محمد هشام عبية.

نستعرض لكم أجرأ 10 تصريحات لها في العام المنقضي 2021 في التقرير التالي:

التبرع بالأعضاء

أثارت إلهام شاهين، حالة من الجدل بعد إعلانها التبرع بأعضائها بعد وفاتها، حيث قالت إنها متبرعة بأي عضو يصلح للتبرع من جسدها، وذلك خلال حفل توقيع كتاب "أعداء مصر الخمسة" للمستشار أمير رمزي.

وتابعت إلهام، خلال كلمتها: "أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به وأعلن ذلك على الملأ".

واستكملت: "أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الأخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه".

أضافت: "أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك".

دخول النار

علقت الفنانة إلهام شاهين، على الردود السخيفة التي تلقتها بعد إعلانها التبرع بالأعضاء عقب وفاتها، ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، قائلة: "ناس تافهة، إما إنك تشكرني عشان عايزة أعمل خير أو تسكت، ولو إنت مش شايف إنه خير سيبني أعمله وأنت بلاش تعمله، لكن ليه تهاجمني هجوم لمجرد الهجوم".

وأضافت: "حتى لو إنت غبي وجاهل وفاهم إن ده حرام، وهو طبعا مش حرام، أنت زعلان ليه؟ افرض إن أنا بعمل حاجة أنت شايفها هتدخلني النار وأنت بتكرهني، سيبني أدخل النار".

الغيرة

حالة من الجدل أثارتها الفنانة إلهام شاهين، بعد حديثها عن الغيرة في حياتها، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، قائلة: "مفيش راجل هيديني اللي ادهولي شغلي.. شغلي إداني المكانة وحب الجمهور والرجالة بيغيروا من نجاحي".

الأحضان والقبلات

انتقدت الفنانة إلهام شاهين، الفنانين الذين يرفضون تصوير الأحضان والقبلات في السينما والدراما، في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج"كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية"on": "مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة وده جهل.. واللي بيقول كده يروحوا يدرسوا ويفهموا واللي مش عايز ده ميشتغلش".

وأضافت: "لو مش بتحترموا تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلوش وأبعدوا عن الوسط".

المومس الفاضلة

أثارت إلهام شاهين، حالة من الجدل بعد إعلانها الاستعداد لمسرحية جديدة تحمل اسم "المومس الفاضلة"، وجاءت الإعتراضات على اسم المسرحية، مما اضطر عضو مجلس النواب النائب أيمن محسب، لتقديم طلب إحاطة في شخص الفنانة إلهام شاهين بشأن المسرحية.

وقالت إلهام وقتها إن فكرة المسرحية ما زالت قائمة، ولكن لم يُتخذ أي إجراء يخص العمل بعدما اتفقت مع الفنانة سميحة أيوب على تقديمه على خشبة المسرح القومي.

وأضافت ببرنامج "كلمة أخيرة": "المومس الفاضلة موجودة في البخاري، وفي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام.. المعنى ورد إن الست المومس سقت كلب كان عطشانا.. ودخلت الجنة وربنا غفر لها ذنوبها".

حلا شيحة

جدلا واسعا أثارته إلهام شاهين، بعد رسالتها التي وجهتها للفنانة حلا شيحة بشأن مسألة اعتزالها التمثيل، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "on"، قائلت فيها: "اللي عايز يعتزل الفن ويختفي وميشتغلش براحته بس ميعملش فيها داعية دينية".

منة عرفة

هاجمت الفنانة إلهام شاهين، الفنانة الشابة منة عرفة حول ما أثارته من رفضها القبلات والأحضان في التصوير "أنا لا بتحضن ولا بتباس ولا بتشال"، لترد عليها إلهام شاهين، قائلة: "طب ما تعتزل أحسن.. مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة".

الإجهاض

أعلنت الفنانة إلهام شاهين في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" عن إجرائها عملية الإجهاض لرفضها أن تكون أما وتتحمل المسؤولية، لتثير من خلال هذا التصريح حالة من الجدل، قائلة: "مش زعلانة والقرار كان بإيدي، مش عايزة أبقى أم، ومش عاوزة اتحمل مسؤوليات وده هروب من المسؤولية، وأكيد ماما كانت شايلة كتير، ده أنا بس أقول أي أخواتي يجروا عليا بأولادهم وبيشيلوني أكتر من إني أشيلهم".

وأضافت: "أجهضت نفسي وكان وقتها في اتفاق على الطلاق، واحدة هتطلق هتخلف ليه وكان وعندي أسبابي".

حديثها عن الموت

أثارت إلهام شاهين، حالة من الجدل حول حديثها عن الموت، ببرنامج "كلمة أخيرة"، حيث وجه لها سؤالا بشأن تكريمها عدة مرات في 2021، لترد: "مش عارفة يمكن هموت قريب".

الإغراء

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن الإغراء، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، قائلة: "أقدر أقدم مشاهد جريئة لو مقتنعة بالدور.. وأفلام الإغراء من أعظم أعمالي الفنية".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين من مواليد 3 يناير 1960، ولدت في حي مصر الجديدة بالقاهرة، درست المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس الراهبات الفرنسية، حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وبدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ" في نهاية السبعينيات، وقدمت العديد من المسلسلات منها: "ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، مسألة مبدأ، قصة الأمس"، كما قدمت العديد من الأفلام منها: "أمهات في المنفى، رمضان فوق البركات، الهلفوت، الجنتل، سوق المتعة، يا دنيا يا غرامي، ويوم للستات" وغيرها.