بالفيديو: رقصة لطفلي نادين نسيب نجيم على أنغام أغنية أجنبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو جديد لطفليها يرقصان على أنغام أغنية أجنبية مستخدمة خاصية الستوري عبر “إنستغرام”. وظهر بالفيديو طفليها هاڤان وجيوڤاني وهما يرقصان على أنغام أغنية أجنبية في أجواء من الفرح.

وفي نهاية الفيديو علت ضحكة نادين، خصوصاً أنها عمدت إلى تصويرها من دون علمهما، إلا أنهما انتبها للأمر في النهاية. ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، الذين تمنوا أن تبقى أجواء الفرح محيطة بعائلة نادين.

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها نادين فيديو لأطفالها عبر حسابها فقد اعتاد المتابعين على مواكبة مستجداتهم عبر صفحتها الخاصة.

يذكر أن نادين شاركت في وقت سابق صورة جديدة وهي تهنئ متابعيها بالعام الجديد، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية.

اختارت نادين نسيب نجيم بفستان لامع كب باللون الكمشيري قصة مميزة من الخصر مكشوف من منطقة الصدر وبفتحة من القدمين، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.