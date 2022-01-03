شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يهنئ كريم محمود عبد العزيز على فيلمه الجديد: "أجمد واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أمير كرارة، على تهنئه الفنان كريم محمود عبد العزيز على فيلمه الجديد "من أجل زيكو"، ونشر صورة بوستر الفيلم عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلاً: "أجمد واحد الكيمو الجامد".



أمير كرارة

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم "من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمى عن البرومو الرسمي للعمل، حيث أوضح البرومو مشاهد كوميدية تجمع بين كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبى.

وكان قد أعلن صناع فيلم "من أجل زيكو" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي، ومن إخراج بيتر ميمى، عن موعد عرضه في السينمات يوم 5 يناير المقبل، حيث طرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية للفيلم.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيدا عن الأكشن والحركة، وبطولة كل من: منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.