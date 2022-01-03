شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها برفقة ابنة شقيقتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الاحتفال الأول بعيد ميلاد النجمة الهام شاهين هذا العام كان احتفالا بسيطا، حيث ظهرت النجمة برفقة ابنة شقيقتها وهي تحتفل "بتورتة" شوكولاته، حيث نشرت شاهين صورة تجمعها مع ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



الهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها برفقة ابنة شقيقتها



الهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها



الهام شاهين

وعلقت إلهام شاهين علي الصورة بـ "يارب تكون سنه حلوة علينا جميعاً"، وكان الاحتفال في المنزل، حيث ارتدت شاهين "شال" فوق "البيجاما"، في حين ارتدت ابنة شقيقتها ملابس رياضية .

وكانت شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها وجمهورها بمجموعة صور جديدة تجمعها بعائلتها، بمناسبة احتفالات العام الجديد 2022، حيث ظهرت فى الصور مع شقيقها الفنان أمير شاهين، وشقيقتها إيناس، وابنة شقيقتها "إلهام".

كما ظهرت الفنانة إلهام شاهين أيضًا في إحدى الصور التى نشرها عبر حسابها على "فيس بوك" وهى تحتضن كلب صغير، وعلقت "شاهين" على الصور: "سنة حلوة على كل الحلوين".

يأتى هذا فيما سبق واحتفلت النجمة إلهام شاهين، بالعام الميلادى الجديد، بطريقة ساخرة مع شقيقها الفنان أمير شاهين، حيث ظهرا فى فيديو نشراه عبر حسابهما على تيك توك وإنستجرام، وهما يحتفلان داخل المنزل متقمصين شخصية محمد هنيدى والراحل فؤاد خليل، فى فيلم "جاءنا البيان التالى"، خلال مشهد التهنئة بالعام الجديد.