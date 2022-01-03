جراحة وغيبوبة وموقف نجلاء فتحي.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل علينا اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية لطفي، إذ أنها من مواليد 3 يناير عام 1937.

وتعرضت نادية لطفي لعدة وعكات صحية قبل وفاتها وأدت إلى دخولها أحد المستشفيات.

وفي هذا التقرير نعرض لكم بداية الأزمة الصحية التي تعرضت لها الراحلة نادية لطفي حتى رحيلها:

آلام أسنان

في أغسطس 2016، عانت "نادية" من آلام الأسنان، مما جعلها تعلن أنها تواجه صعوبة في التحدث، وبعدها تعرضت لوعكة صحية بسبب آلام في العظام، استلزمت نقلها مستشفى القصر العيني، وبعدها بعدة أشهر تم نقلها مستشفى المعادي العسكري، بناء على طلبها.

علاج طبيعي

خضعت الفنانة الكبيرة لجلسات مكثفة من العلاج الطبيعي، ولم يمنعها المرض من التواصل مع محبيها وجمهورها، سواء من خلال مداخلات هاتفية بالبرامج، أو صور تنشرها لتطمئن جمهورها.

جلسات تنفس

على مدار سنوات، لم تغادر الفنانة الراحلة المستشفى، حتى أنها كانت تحتفل بعيد ميلادها داخل المستشفى، بصحبة عدد من الفنانين، وكانت كثيرا ما تصاب بضيق تنفس، ما استدعى خضوعها لجلسات تنفس أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية.

عملية في العمود الفقري

أجرت الفنانة الراحلة عملية جراحية دقيقة في العمود الفقري العام قبل الماضي، وانتقلت بعدها غرفة العناية المركزة، واستقرت حالتها.

ويناير 2020، دخلت العناية المركزة للمرة الثانية بعد ساعات من خروجها، بعد تدهور حالتها الصحية.

فقدت الوعي

تدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي، الأربعاء 29 يناير، وقالت مديرة أعمالها آنذاك، إنها "فقدت الوعي والوضع حرج، وتتواجد الفنانة الكبيرة بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات".

وتم وضع الفنانة الكبيرة على جهاز للتنفس الصناعي تحت ملاحظة طبية دقيقة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط آنذاك عن الفنان سامح الصريطي قوله: "أطلب من جميع محبيها وجمهورها الدعاء لها بالشفاء، فهي في حاجة إلى دعوات الجميع".

غيبوبة

وقالت بعدها مديرة أعمال النجمة نادية لطفي، إنها لم تغادر غرفة العناية المركزة بالمستشفى، إلا أنها استعادت وعيها، بعد تعرضها لغيبوبة.

منع الزيارة

يوم 31 يناير 2022، قال بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عن سبب منع الزيارة عن نادية لطفي، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إنه إجراء طبيعي من إدارة المستشفى، فهي لازالت مرهقة، وفتح الزيارة سيؤثر على حالتها الصحية بالسلب، لذا فمنع الزيارة عنها أمر مفروغ منه، حتى لا تدهور حالتها أو تصاب بأي عدوى".

نجلاء فتحي ونادية لطفي

وأكد رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن الفنانة نجلاء فتحي على تواصل دائم بنادية لطفي.

وفاة نادية لطفي

كل ذلك قبل أن ترحل نادية لطفي عن عالمنا في 4 فبراير 2020.

وتعد الفنانة من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.