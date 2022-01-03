ريم البارودي تحتفل بالعام الجديد بجلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة ريم البارودي، لجلسة تصوير جديدة، كشف عنها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "ريم" في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت على الصور قائلة: "عام جديد سعيد"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "إيه الجمال ده"، "القمر"، و"منورة"، و"قمر الكوكب" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي مسلسل "فارس بلا جواز" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

والمسلسل بطولة: مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، محمد ثروت، سليمان عيد، طارق الإبياري، محمد يوسف، دينا محسن (ويزو)، وهو من إخراج معتز حسام.