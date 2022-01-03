فن ومشاهير

ريم البارودي تحتفل بالعام الجديد بجلسة تصوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة ريم البارودي، لجلسة تصوير جديدة، كشف عنها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "ريم" في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت على الصور قائلة: "عام جديد سعيد"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "إيه الجمال ده"، "القمر"، و"منورة"، و"قمر الكوكب" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي مسلسل "فارس بلا جواز" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

والمسلسل بطولة: مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، محمد ثروت، سليمان عيد، طارق الإبياري، محمد يوسف، دينا محسن (ويزو)، وهو من إخراج معتز حسام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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