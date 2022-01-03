دومينيك حوراني بقميص النوم: “ليش كلو بدو ينحجر معي؟”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني مقطع فيديو جديد مع متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ايام على اعلانها اصابتها بفيروس كورونا ودخولها في الحجر.

وظهرت دومينيك حوراني في الفيديو بمكياج صارخ بينما كانت ترتدي قميص نوم باللون الزهري كشف عن الكثير من صدرها وتحمل باقة من الزهور.

وقالت حوراني: “ليه كل ما قول لحدا عندي كوفيد بقول وينك بدي انحجر معك؟ شو بعمل لارتاح لحالي شوي يعني؟ عن جد انا خيفانة عليكم”.

وكانت دومينيك حوراني قد اعلنت منذ ايام عن اصابتها بالكوفيد ودخولها في الحجر والغاء كل حفلاتها على رأس السنة.