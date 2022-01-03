صورة مع شخبطة على وجه سيرين عبدالنور تثير الجدل.. فما القصة؟

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 02:44 صباحاً - أثار حساب فني سوري على موقع تويتر الجدل بعد نشره صورة جمعت الفنانة السورية كاريس بشار والفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور.

فقد قام حساب على موقع تويتر يحمل اسم “سوريا دراما” بنشر صورة لكاريس بشار مع سيرين عبدالنور وعلق كاتبا: “كاريس بشار ما احلاها بهالصورة” غير ان الصورة اثارت الجدل بسبب قيامه بوضع شخبطة باللون الاحمر على وجه الفنانة اللبنانية.

وقد اثارت الصورة غضب عدد كبير من المتابعين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث استنكروا وضع الشخبطة على وجه الفنانة اللبنانية مؤكدين ان ذلك ينم عن عدم احترام فيما اتهمه اخرون بأنه يحاول القيام بفتنة بين الفنانين السوريين واللبنانيين.

وجاء في التعليقات: “ليش هالعنصرية شو ماعملت طالعة سيرين بتجننننن وكتير فنانة محترمة ومتألقة وعندها جمهور بالملايين لهيك بلا ماتزت هيك تويتات عنصرية” و “كتير بلا اخلاق….و في صفحة مرة شفتها كاتبة عنه انه منه سوري اصلا و قاعد يعمل فتن بين الزملاء و الجمهور من البلدين”.