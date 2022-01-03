شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 18 شهرا على وفاة الزوجة.. جون ترافولتا يتعافى من صدمة افتقادها مع أبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجم هوليود جون ترافولتا على الاحتفال باستقبال عام 2022، بصحبة عائلته وتحديدًا ابنته وابنه من خلال عدة صور لهم معًا، وذلك بعد مرور 18 شهرًا على وفاة زوجته كيلي ووالدة أبنائه، إذ بدا الثلاثى في أجمل إطلالة حسب وصف تقرير موقع "ديلى ميل" الذى أشار إلى أن العائلة تعافت من صدمة كيلى برينستون.



ترافولتا وابنته وابنه

وكان الممثل العالمى جون ترافولتا، تذكر زوجته الراحلة كيلي بريستون من خلال الاحتفال بالعرض الأول لدورها الأخير في الفيلم في الدراما الكوميدية Off The Rails، والذى تم طرحه مؤخرًا، إذ كانت الممثلة الراحلة انتهت تمامًا من تصوير مشاهدها بالكامل قبل وفاتها العام الماضى 2020، ما جعل الممثل البالغ من العمر 67 عامًا يشارك متابعيه على موقع إنستجرام بالمقطع الدعائي للفيلم متحدثاً عن شعور زوجته الراحلة أثناء تصويره.

وقد بدأ جون ترافولتا حديثه عن الفيلم بكتابة: "إنه آخر فيلم لكيلي لقد كانت فخورة جدًا به وبكل المواهب الرائعة التي عملت معها خلال الفيلم، أتمنى نجاح الفيلم مثلما كانت تتمنى".

وتلعب بريستون دورًا أمريكية تدعى كاسي، وهى واحدة من ثلاثة أصدقاء في الخمسينيات من العمر ينطلقون في مغامرة عبر السكك الحديدية عبر أوروبا.

الفيلم من إخراج جول ويليامسون وكتبه جوردان والر ، بدأت الرحلة المليئة بالمرح في الظهور في فبراير 2019 ، وتم تصويرها بين مايوركا وبرشلونة ولندن.