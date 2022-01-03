شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يُحيي حفل زفاف لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم هيثم شاكر حفل زفاف لاعب النادي الأهلي الكابتن رامي ربيعة وعروسه نادين مجدى، وذلك بأحد الفنادق بمدينة نصر.

حضر الحفل عدد كبير من نجوم الكرة من بينهم محمد مجدي قفشة ووليد سليمان وحسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا وخالد بيبو وسعد سمير وكابتن ربيع وغيرهم.

كما حضر من نجوم الفن والإعلام أحمد التهامي والإعلامية فرح علي، بصحبة زوجها السيناريست محمد عبد المعطي.

وتألق هيثم شاكر على مدار ساعة ونصف، قدم خلالها باقة من أجمل أغانيه الطربية المميزة، من بينها "خليك جنبي"، "العيون السود"، وغيرها من الأغاني التي أشعلت الحفل وتراقص على أنغامها الحضور.