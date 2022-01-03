شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار لكلمة أخيرة: الشارع مسؤولية الفنان وعليه أن يطور ذائقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إياد نصار، إن الدراما زمان كانت سابقة الشارع، ولكن الآن أصبحنا نسير وراء الشارع، ولكن الشارع مسؤوليتنا وعلينا أن نطور ذائقته، ولكننا أصبحنا نقدم أعمالا منتهية الصلاحية، ولا بد أن نكون مسؤولين عما نقدمه للناس، فالمواضيع أصبحت بلا طعم، وأنا أحاول أن أبعد عن أي عمل بلا طعم، ومن الأعمال التي لفتت انتباهي خلال العام الماضي مسلسل الاختيار، فهو من المسلسلات التي كنا في حاجة لها ليس في مصر فقط ولكن في البلاد العربية، وقد طرحت مشاريع مشابهة في البلاد العربية مثل تونس والعراق وغيرهما.

وأضاف الفنان إياد نصار، خلال استضافته فى برنامج "كلمة أخيرة" والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على قناة On: فيلم "موسى" فيلم مهم وخطوة مهمة وله فلسفة خاصة، وقد أضربت على حضور أولادي العرض الخاص له، وكان الموضوع مهم بالنسبة لي ودعوة للناس بأن الفيلم يصلح للأطفال، وفيلم الكاهن كان أول عمل يجمعني بالنجم حسين فهمي، وفي هذا الفيلم أخذنا وقت كبير في بروفات الترابيزة، وبروفة الترابيزة مع محمود حميدة وحسين فهمي وجمال سليمان ونجوم العمل تعتبر ورشة عمل وتعلمت منهم الكثير ونفس الفكرة في مسرحية ياما في الجراب يا حاوي مع دكتور يحيي الفخراني فهو مدرسة، وقد استطاع أن يحافظ على حدود النص وأتمني أن يرى الجمهور تلك المسرحية؛ لأنها مختلفة وممتعة.

وكان قد كشف النجم إياد نصار، خلال اللقاء عام 2021 كانت بالنسبة له امتداد لـ2020، واعتبرها صحوة روحانية له، وأضاف وجدت احتياجي للتركيز مع بيتي وأولادي أكثر، واهتميت بفكرة ترك ذكريات مع أولادي ونظرتي للحياة أصبحت نظرة مختلفة، ولا بد ألا أنسي دوري كأب وزوج، ولديّ ثلاثة أولاد، هم إيثار 17 عاما تدرس سيكولوجي، والآخر آدم 14 عاما مشروع مخرج، وابني نوح 7 سنين مشروع ممثل.