شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار للميس الحديدي: عام 2021 يعتبر صحوة روحانية لي ونظرتي للحياة أصبحت مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم إياد نصار أن عام 2021 كان بالنسبة له امتدادا لـ2020، واعتبرها صحوة روحانية لى، وقال: وجدت احتياجي للتركيز مع بيتي وأولادي أكثر، واهتميت بفكرة ترك ذكريات مع أولادي ونظرتي للحياة أصبحت نظرة مختلفة ولابد ألا أنسي دوري كأب وزوج، لدي ثلاثة أولاد هم إيصال 17 عام تدرس سيكولوجي، والأخر آدم 14 عام مشروع مخرج، وابني نوح 7 سنين مشروع ممثل.

وأضاف الفنان إياد نصار، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على قناة On: العقدة التي أتمنى أن أتركها هي القلق، ولكن القلق هو الشعور الوحيد الذي يشعر به الفنان، فأنا ممثل قلوق جدا فمثلا دائما أعلق المايك في قدمي أثناء التصوير، ولا أنظر للمونيتور بعد التصوير؛ لأنني عندما أراقب نفسي أري العيوب، والتي من الممكن ألا يراها غيري، وبالمناسبة عندما تُعرض لي أعمال أشاهدها لمرة واحدة.

وتابع: أشارك هذا العام مع عمل مع النجمة منى زكي وهو موضوع اجتماعي وأري أنه لابد أن نطرح تلك المواضيع، لأن هناك الكثير من الأعمال يجب أن يطلق عليها دراما حوض المطبخ ، تغازل نوعية من الناس التي لديها انتكاسات عاطفية، وقرروا عمل مسلسل، وأصبح لدى مشكلة في التصنيف بين رجل وامرأة، فالعنف عنف سواء من الرجل أو المرأة، فنحن أصبحنا نسطح مشاكلنا أكثر، وأصبحت هناك مغازلة للسائد والمواضيع المطروحة أصبحت تأخذ من الفيس بوك.