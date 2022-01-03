شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "الجريمة" لـ أحمد عز ومنة شلبى.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة لفيلم "الجريمة"، بطولة النجم أحمد عز طرحه في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعدما تم تأجيل عرضه أكثر من مرة.

وينافس فيلم "الجريمة"، للنجم أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى ضمن عدد كبير من الأفلام التى تخوض سباق موسم رأس السنة السينمائى ومنها "برة المنهج" و"ريتسا" و"أبو صدام" و"مربع برمودة"، و"من أجل زيكو".

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم منذ فترة بوسترات منفردة لأبطال الفيلم استعدادا لعرضه، ومن المقرر أن يقيم صنَّاع الفيلم خلال أيام عرضًا خاصًا للعمل بحضور أبطاله احتفالًا بطرح العمل في دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث فيلم "الجريمة، في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، وهو بطولة كل من: أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نور الدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبد الخالق.

وتدور أحداث العمل في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني "عز"، من الهلوسة، ليدخل إحدى المستشفيات، ولكنه يهرب منها، إذ أنه مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.