منة فضالي بـ"أوف شولدر" ونادين الراسي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير أنيق.

ديانا هشام

نشرت الفنانة ديانا هشام صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال جذابة.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الثلج.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أحمر اللون.

ليلى زاهر

نشرت الفنانة ليلى زاهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أزرق أنيق.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر" من أحدث ظهور لها.

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس جريئة، من أحدث ظهور لها.