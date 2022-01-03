كيف علّق عمرو عرفة على هدف محمد صلاح أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق المخرج عمرو عرفة، على هدف النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، في شباك فريق تشيلسي، بالدوري الإنجليزي.

ونشر عرفة، فيديو، لهدف صلاح، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "توقيفة الكورة عجب وهوش الونسو خشع وميندي إذبهل.. صلاح المعجباني الغالي".

وتعادل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم محمد صلاح مع مضيفه تشيلسي، بهدفين لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ونجح "صلاح" في تسجيل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 26 من زمن اللقاء.

ويتواجد المخرج عمرو عرفة حاليا بالمملكة العربية السعودية، حيث يتولى إخراج مسرحية"في نص الليل" التي تعرض ضمن موسم الرياض، والمسرحية مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويستمر عرضها في السعودية لمدة ٥ أيام، بطولة حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، نيللي محمود من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.