منتدى شباب العالم يكشف مفاجأة عن بطلة La Casa De Papel

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت النجمة العالمية إيتزيار إيتونو، صاحبة شخصية "راكيل"، في المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، عن حضورها منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، عبر موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو لإيتزيار إيتونو، وهي تعلن حضورها لمنتدي شباب العالم في نسخته المقبلة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المنتدى في النسخ السابقة والتي استقطب فيها شباب من مختلف أنحاء العالم.

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وأعلنت إدارة المنتدى إطلاق نسخة جديدة ومطورة من التطبيق الخاص بالمنتدى بعنوان World Youth Forum على Apple Store وGoogle Play ليكون بمثابة حلقة وصل بين جميع المشاركين والمهتمين بالمنتدى من كل أنحاء العالم.