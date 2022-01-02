تعرف بالصور على زوجة شقيق ياسمين عبدالعزيز.. امرأة فاتنة الأنوثة والجمال – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 11:57 مساءً - تداول عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا للفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بصحبة زوجته الثانية التي كانت بعيدة عن الأضواء، ليتعرف الجمهور، لأول مرة، عليها عن قرب.

وتزوج الفنان المصري من الدكتورة “نرمين كمال” وهي من أصدقائه المقربين منذ فترة طويلة، واقتصر عقد القران على عائلة العريس والعروسة فقط في حفل عائلي بسيط، وقام وائل بمفاجئة محبيه بزواجه حيث قام بنشر صورة لعروسين على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وعلق عليها: “Just Married”.

يُذكر أن الفنان وائل عبد العزيز كان متزوجًا من السيدة “مي أبو ربيع”، وفي ظل خلافاته مع شقيقته النجمة يـاسمين عبد العزيز، خرجت طليقته وكشفت أن وائل لا يتحمل أي شيء من نفقات نجلهما، منذ انفصالهما قبل 11 عامًا.

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وائل عبدالعزيز يعلق على تجاهل شقيقته ياسمين: «أنا مش مستني اسمي يذكر»

من ناحية أخرى، علّق الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة المصرية يـاسمين عبدالعزيز على عدم ذكر اسمه في حلقتها مع الإعلامية مني الشاذلي في «برنامج معكم» والتي تعتبر الظهور الأول لها بعد شفائها.

وقال وائل عبر حسابه «فيسبوك»: «انا مش مستني اسمي يذكر في شيء فعلا وأنا طول عمري بعمل واجبي كأخ ولا مستني تقدير لأن ده الطبيعي تجاه عيلتي ومفيش حاجه بيني وبين ياسمين إحنا زي الفل».

وتابع: «أنا 17 سنة بشتغل وعمري ما ذكرت أو اتكلمت على صله القرابه بينا إلا مؤخرًا بعد نجاح مسلسل ليا في 2017 وهي إلى نزلت بوست باركتلي فيه.. غير كده انا مبسوط بشفاها جدًا وكنت طاير من الفرحة وضحكتها عندي بالدنيا.. أرجو من الناس عدم إثارة الفتن وسيبوها تفرح برجوعها لجمهورها وانا اركز في شغلي لاني اهملت في حق نفسي».

“أزمة قديمة”

وكان الفنان وائـل عبدالعزيز قد أثار جدل كبير بتصريحاته ضد شقيقته والتأكيد على أن علاقتهما لازالت منقطعة بعد زواجها من أحمد العوضي، حيث أعاد نشر صورة كانت تجمعه بـ يـاسمين عبد العزيز العام الماضي عقب حصولها على أحد الجوائز وقبيل زواجها بفترة قصيرة، وذلك عبر حسابه الخاص على “فيسبـوك”.

ووقتها أرفق وائـل عبد العزيز صورته مع شقيقته بتعليق تمنى فيه أن المزيد من النجاح لكل منهما، فكتب: “ربنا يكرمنا في اللي جاي يا رب ويبعد عننا ولاد الحرام”، لكنه عندما أعاد نشر الصورة أرفقها بتعليق: “أكيد ماكنتش متوضي” ليلمح بأن أمنيته لم تتحقق وأنهما افترقا بسبب زواجها من العوضي.

لكن سرعان ما حذف وائل عبد العزيز التدوينة من حسابه ليتجنب حالة الانتقادات التي من الممكن أن يتلقاها بسبب تصريحاته التي يعتبرها البعض إهانة لشقيقته، بالرغم من صمتها هي وزوجها أحمد العوضي، وعدم الحديث عن وائل بشكل مباشر أو غير مباشر في وسائل الإعلام.

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