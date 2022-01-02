لأقوياء الملاحظة: هل تستطيعون معرفة هوية هذه الطفلة؟.. ممثلة مصرية لها تجارب عديدة مع الغناء، وخالتها راقصة إستعراضيه شهيرة .. ركزوا في الملامح!

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 11:57 مساءً - عادة ما يحب الفنانين والفنانات مشاركة صورهم النادرة في مراحل عمرية مختلفه مع جمهورهم، ومن بينهم الفنانة المصرية “صابرين” التي فتحت صندوق ذكرياتها ونشرت مقطع فيديو لها وهي طفلة تغني بصحبة الفنانة نجوى فؤاد.

كما قامت عدد من الصفحات على السوشيال ميديا، بإعادة نشر لقطات من مقطع الفيديو التي تظهر فيه صابرين طلفة صغيرة تبلغ من العمر 12 بصحبة عدد من النجوم وهم: الإعلامية فريال صالح ونجوى فؤاد، والمخرج الراحل حسن الإمام،

وخلال الفيديو قدمت صابرين أغنية وردة، “لولا الملامة” وقامت بتقليد طريقة غنائها، وأبهر الفيديو الجمهور وتفاجئوا من شكل صابرين وهي طفلة حيث كانت تمتلك الملامح ذاتها التي لن تتغير حتى عندما كبرت.

ولدت النجمة “صابرين” في الرابع من شهر أكتوبر وذلك في عام 1967 ولذلك فهي تبلغ من العمر 54 عام، اسمها الكامل هو صابرين ياسين عبد الله وهي من مواليد مدينة القاهرة وقد نشأت في عائلة فنية لأن الراقصة الإستعراضية الراحلة نعيمة عاكف هي خالتها، وعائلة عاكف كانت من أشهر العائلات التي تعمل في السيرك، بدأت صابرين حياتها وهي طفلة وقدمت بعض الأدوار الصغيرة في البداية لكنها تميزت في الغناء أيضاً واشتهرت بتقديم بعض أغاني الأطفال.

بدأت الفنانة المصرية صابرين مسيرتها الفنّية وهي طفلة صغيرة في عمر الرابعة، وكان أول دور لها في فيلم “حب أحلى من حب” وذلك في عام 1975 وكانت آنذاك طفلة في الثامنة من عمرها، توالت أعمالها الفنّية فقدمت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات وأغاني أيضًا، قدمت أغنية الأطفال الشهيرة “أنا الفرخة”، كما أنها قدمت بطولة أكثر من عمل فني ووقفت أمام كبار النجوم أمثال أحمد زكي وعادل أدهم ومحمد صبحي وغيرهم.

شاركت صابرين مع الفنان مصطفى شعبان في فيلم “العذراء والعقرب” وذلك في عام 1990، كما أنها اعتزلت لفترة بعد أن قدمت دور البطولة في مسلسل “أم كلثوم” وذلك في عام 1999 والذي حقق نجاحاً كبيراً، وعادت مرة أخرى بعدة أعمال متنوعة، منها مسلسل “خط ساخن” وذلك في عام 2020 وعدد آخر من الاعمال في السينما والتلفزيون.

في منتصف عام 1990 ارتبطت الفنانة صابرين بالفنان والمطرب المصري محمد فؤاد وذلك عندما طرح ألبومه الغنائي “اسألي”، كما أنه صور أغنيته فيديو كليب وكانت بطلته الفنانة صابرين، نشأت علاقة حب بينهما وفي أكتوبر من نفس العام أعلن الثنائي خطبتهما وانتشرت صورهما معًا في جميع الصحف والمجلات، ولكن علاقتهما لم تستمر ولم تتزوج منه وتم فسخ الخطوبة ورفض الثنائي الحديث عن أي تفاصيل تخص أسباب الانفصال، ولكن في أحد اللقاءات مع الفنانة المصرية صابرين بعد انفصالهما بعدة سنوات قالت: “اسمعوا أغاني محمد فؤاد اللي غناها في حقي بعد الأنفصال وانتوا تعرفوا إيه السبب”.

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وتزوجت صابرين، مرتين أولهما من رجل الأعمال «ياسر عبد اللطيف»، وأنجبت منه إبنها (نور)، ولكن بعد قرار الإعتزال، انفصلا بسبب ارتدائها الحجاب، أما زواجها الثاني فكان من «طارق صادق جلال»، وانجبت منه ثلاث أبناء هم: (يوسف وعلي وعُمر) وقالت أنها كانت الزوجة الثانية في حياة زوجها وقبلت بذلك لأنه كان صادق معها، ولآن زوجته الأولي سنغافورية أمريكيه قائلة: “لو كانت الأولى مصرية مكنتش هوافق خالص”.

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وتعيش صابرين حالة كبيرة من النشاط السينمائي في الفترة الأخيرة حيث تشارك في 3 أفلام معروضة حالياً في السينمات وهم “الإنس والنمس” مع محمد هنيدى ومنة شلبى وعمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول وإخراج شريف عرفة، و”فيلم عروستي” مع أحمد حاتم وجميلة عوض وإخراج محمد بكير، و” فيلم 200 جنيه” الذى يضم عدد كبير من الفنانين وإخراج محمد أمين.

أحدث أعمال صابرين في الدراما والسينما

قالت الفنانة صابرين، إن دورها فى “مسلسل الحلم” شخصية جديدة، لأول مرة تقوم بها، لسيدة شريرة وقوية، والمسلسل يحكى عن العلاقات الأسرية التى نفتقدها، بالإضافة إلى العشوائيات والنقلة الكبيرة التى شهدها أهالى المناطق الخطرة بنقلهم للأسمرات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم” الذى يذاع على قناة “الحياة”: “المسلسل يركز على العشوائيات والأسمرات وتطورات المجتمع، وبناء الإنسان قبل بناء الحجر، وهى دراما حقيقية واقعية، وتم التصوير من مناطق حقيقية وطبيعية، والمعاناة التى عانى منها الأهالى فى المناطق الخطرة”.

وقال: “أوجه الشكر للشركة المتحدة ولزملائى الذين بذلوا مجهود كبير، وبالمناسبة التصوير مازال جاريا حتى الآن”.

من ناحية أخرى، تعاقدت النجمة صابرين على فيلم جديد يحمل اسم “ويك اند” تأليف زينب عزبز وإخراج على إدريس، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب مصطفى خاطر، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار لايت كوميدى، ومقرر البدء في تصويرأول مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة.

كما تعمل صابرين حالياً على تصوير “فيلم الملحد” تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم: محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي، وتجسد خلال العمل شخصية زوجة محمود حميدة.

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