شكرا لقرائتكم خبر عن الليثي للمتنمرين بعد وفاة نسيبه: أنا هعمل معاكو زي النبي ما عمل وكفى بالله وكيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى على الانتقادات والتنمر التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، بعد وفاة زوج شقيقته، متهمينه بعدم مبالاته بحالة الوفاة والحزن قائلا: "الحمد لله رب العالمين على كل حال، ولكن أنا مش بحب أعلق على الانتقادات السلبية اللى ملهاش لزمة وأى حد يتنمر عليا عندى كلمة واحدة بس هي "وكفى بالله وكيلا".

وأضاف محمود الليثى: "أنا مقدرش أرد على حد بتنمر زيه او أرد عليه باستهزاء او أرد عليه بأى حاجة غلط غير انى اسكت وأقول متشكرين الله يكرمك، وأنا شوفت تعليقات سخيفة وحذفتها عشان محدش يشوفها؛ لأنها تعليقات مش محترمة، وكلها تنمر وإساءة، وأكن الناس دى قاعدة للفنانين عشان يهينوهم بس".

واختتم محمود الليثى حديثه: "أنا دايما بقول لجمهورى المحترم اللى بيحبنى عشان خاطرى اسكتوا لأن الللى بيتكلموا دول ناس فاضية وناس هي أصلا داخلة عشان تعمل كده وبس، وأنا هعمل معاكو زي النبى عليه الصلاة والسلام ما كان بيعمل ومكانش بيرد الإساءة بإساءة".

على جانب آخر، طرح المطرب محمود الليثى مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وقدم الليثى كليب جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.