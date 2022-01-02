شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد منير مدرب مصارعة فى حكاية "تقلها دهب" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان أحمد منير من تصوير حكاية "تقلها دهب" إحدى قصص مسلسل "إلا أنا" فى موسمه الثانى، وقال منير لـ"الخليج 365": إنه يعتبر هذه القصة واجب وطنى لدورها فى إظهار نماذج مصرية فريدة نفخر بها جميعًا، وكانت خير ممثل للشباب المصرى بعدد من دول العالم.

حكاية "تقلها دهب"، قصة حقيقية لثلاث بطلات من أبطال مصر في الأولمبياد وهم سمر حمزة بطلة العالم فى المصارعة، وهداية ملاك بطلة التايكوندو، وفريال يوسف الكارتيه والتي يجسدهن هلا السعيد وسارة عبدالرحمن وهند عبدالحليم .

ويشارك في بطولة المسلسل كل من منال سلامة وأيمن الشيوي ومحمد أحمد ماهر وياسر علي ماهر وإسماعيل شرف وشريف حلمي وسعيد صديق ومحمد غنيم وسمير بدر وهو من تأليف يسري الفخراني وحسن كمال، وإخراج احمد يسري وتعرض حلقات "تقلها دهب"، هذه الأيام علي قنوات Dmc .



الفنان أحمد منير وسمر حمزة بطل العالم فى المصارعة الفنان أحمد منير وسمر حمزة بطل العالم فى المصارعة



الفنان أحمد منير وكابتن محمد طلبة مدرب سمر الذى يجسد شخصيته أحمد منير

جدير بالذكر أن "dmc" عرضت على مدار الأسابيع الماضية حكايات "بيت عز" و"بالورقة والقلم" و"بدون ضمان" و"على الهامش" و"حكايتي مع الزمان" وكذلك "يبقى الأثر" و"طعم الدنيا" و"حلم حياتي".

تذاع الحكاية على "dmc" في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد الساعة الثانية صباحًا، والساعة الثانية عشرة ظهرًا، كما تعرض على "dmc دراما" الساعة الحادية عشرة مساء والإعادة الثامنة صباحًا، والرابعة مساء.