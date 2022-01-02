شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد يكشف مصير الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج مروان حامد أنه يستبعد تقديم الجزء الثالث من مسلسل الجماعة خلال الأيام المقبلة وهو الجزء الذي كتبه والده ولم يكتمل بسبب وفاته، مشيرا إلى أن والده انتهى من كتابة عدة حلقات منه، وكان يراهن عليه بقوة لو تم تقديمه، ولكن قدر ربنا أنه توفي قبل انتهاء كتابته.

وأكد المخرج مروان حامد أنه تعلم وتتلمذ على يد المخرج سمير سيف وتعاون معه كمساعد مخرج في فيلم "سوق المتعة" بطولة الراحل محمود عبد العزيز وإلهام شاهين، وتعلم منه الكثير من خلال خبراته في مجال الإخراج.

وأضاف حامد، أثناء استضافته في قصر السينما في الذكرى الأولى لوفاة والده الراحل الكاتب وحيد حامد أن هناك عددا من الأعمال قريبة من قلبه، منها: فيلم "أنا وأنت وساعات السفر"، كما أن والده قدم الكوميدي، وحقق نجاحا كبيرا في عدد من الأعمال وأقربهم إلى قلبه فيلم "غريب في بيتي" و"محامي خلع" للفنان هاني رمزي.

وحيد حامد كاتب سيناريو كبير رحل عن عالمنا العام الماضى يوم 2 يناير 2021، بعدما ترك كمًا كبيرًا من الأعمال الإبداعية اجتماعية ذات بعد سياسى تناقش قضايا المجتمع المصرى، التى جعلته يتعاون مع كبار المخرجين المصريين، أمثال سمير سيف، شريف عرفة و عاطف الطيب.

حاز وحيد حامد على الكثير من الجوائز منها :" جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية (آه يا بلد) من وزارة الثقافة، عام 1972، جائزة مصطفى أمين وعلى أمين عن فيلم (البريء) عام 1986، جائزة الفارس الذهبى التى تمنحها إذاعة الشرق الأوسط لأفضل كاتب سينمائى من عام 1990 حتى عام 2002م، جائزة أفضل مسلسل تليفزيونى (العائلة) من وزارة الاعلام، عام 1994، جائزة أحسن سيناريو عن مسلسل (الجماعة) من مهرجان القاهرة للاعلام العربي، وحاز على جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42"، وغيرها الكثير من الجوائز.