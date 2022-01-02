شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد: "غريب في بيتي" و"محامي خلع" أقرب أعمال والدي لقلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج مروان حامد أنه تعلم وتتلمذ على يد المخرج سمير سيف وتعاون معه كمساعد مخرج في فيلم "سوق المتعة"، بطولة الراحل محمود عبد العزيز وإلهام شاهين، وتعلم منه الكثير من خلال خبراته في مجال الإخراج.

وأضاف حامد، أثناء استضافته في قصر السينما في ذكرى وفاة والده الأولى الراحل وحيد حامد، أن هناك عددا من الأعمال قريبة من قلبه منها فيلم "أنا وأنت وساعات السفر" بطولة الفنان يحيى الفخرانى، كما أنه قدم الكوميدي وحقق نجاحا كبيرا في عدد من الأعمال وأقربهم إلى قلبه فيلم "غريب في بيتي" و"محامي خلع" للفنان هاني رمزي، مشيرا إلى أن والده لم يكن من هواة تقديم جزء ثان في أعماله.

وأشار إلى أن كل عمل من أعمال والده كان له خط درامي عن الذي يسبقه، وتميز بكتاباته المختلفة والذي حقق من خلالها نجاح تلك الأعمال.

وحيد حامد كاتب سيناريو كبير رحل عن عالمنا العام الماضى يوم 2 يناير 2021، بعدما ترك كمًّا كبيرًا من الأعمال الإبداعية اجتماعية ذات بعد سياسى تناقش قضايا المجتمع المصرى، التى جعلته يتعاون مع كبار المخرجين المصريين، أمثال سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، ولهذا نستعرض عبر السطور المقبلة لمحة من حياته.

حاز وحيد حامد على الكثير من الجوائز منها: "جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية (آه يا بلد) من وزارة الثقافة، عام 1972، جائزة مصطفى أمين وعلى أمين عن فيلم (البريء) عام 1986، جائزة الفارس الذهبى التى تمنحها إذاعة الشرق الأوسط لأفضل كاتب سينمائى من عام 1990 حتى عام 2002م، جائزة أفضل مسلسل تليفزيونى (العائلة) من وزارة الإعلام، عام 1994، جائزة أحسن سيناريو عن مسلسل (الجماعة) من مهرجان القاهرة للإعلام العربي، وحاز على جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42"، وغيرها الكثير من الجوائز.