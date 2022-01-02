شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد :كل أعمال والدي واجه فيها مشكلات أما تهديد أو منع لكنه انتصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج مروان حامد، خلال استضافته في قصر السينما في ذكرى وفاة والده الكاتب وحيد حامد الأولى، خلال ندوة يديرها الناقد طارق الشناوى، إنه يوجه الشكر لصديقه الفنان تامر عبد المنعم على إقامة الندوة في قاعة تحمل اسم والده، كما وجه الشكر للناقد طارق الشناوى وحديثه عن والده.

وأضاف، كل عمل من أعمال والدي كان يواجه مشاكل، سواء بالمنع أو التهديد وغيره من المشاكل، والحمد لله انتصر عليها، وكلها الحمد لله تحمل رسائل هادفة، وأشار أنه تعلم منه كيف يختار العمل ويقدمه بطريقة صحيحة.

وحيد حامد كاتب سيناريو كبير رحل عن عالمنا العام الماضى يوم 2 يناير 2021، بعدما ترك كمًا كبيرًا من الأعمال الإبداعية اجتماعية ذات بعد سياسى تناقش قضايا المجتمع المصرى، التى جعلته يتعاون مع كبار المخرجين المصريين، أمثال سمير سيف، شريف عرفة و عاطف الطيب، ولهذا نستعرض عبر السطور المقبلة لمحة من حياته.

حاز وحيد حامد على الكثير من الجوائز منها: "جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية (آه يا بلد) من وزارة الثقافة، عام 1972، جائزة مصطفى أمين وعلى أمين عن فيلم (البريء) عام 1986، جائزة الفارس الذهبى التى تمنحها إذاعة الشرق الأوسط لأفضل كاتب سينمائى من عام 1990 حتى عام 2002م، جائزة أفضل مسلسل تليفزيونى (العائلة) من وزارة الإعلام، عام 1994، جائزة أحسن سيناريو عن مسلسل (الجماعة) من مهرجان القاهرة للاعلام العربي، وحاز على جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42"، وغيرها الكثير من الجوائز.