شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الماجد وهدى الفهد يفتتحان حفلات "العاذرية" بموسم الرياض 6 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح المطرب السعودى راشد الماجد، جلسات العاذرية في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية بحفل غنائى وتشاركه الفنانة هدى الفهد يوم الخميس 6 يناير الجارى، ومن المقرر أن يقدمان باقة مميزة من أشهر أغنياتهم.

وأحيا راشد الماجد مؤخرًا حفلاً غنائيًا خلال فعالية ميدل بيست في الرياض ضمن مهرجان ساوند ستورم وهو أكبر فعالية موسيقية في الشرق الأوسط، وأقيم المهرجان في مدينة الرياض في الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر 2021، وقدم ميدل بيست تجربة متعددة وشاملة من خلال 8 مسارح مختلفة في فنها حيث شهد عروض لنجوم عالميين بارزين، إضافة إلى عروض فنية محلية.

وطرح الفنان راشد الماجد مؤخرًا، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مليون مرة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وشاركه في الغناء الفنان فؤاد عبد الواحد، والأغنية من الحان ادهم واشراف سلطان بن سهيل وتوزيع سيروس.

وكان الفنان راشد الماجد، طرح أغنية تحمل اسم "نفس المفترق"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من أشعار جموح ومن ألحان الفنان فايز السعيد وتوزيع موسيقي نور هاشم.