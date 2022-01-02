شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجل الفنان محمد رضا وتشييع الجنازة بالمنيل غدًا والعزاء بأكتوبر بعد غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، مجدى رضا، نجل الفنان الراحل محمد رضا، وهو ما أعلنه شقيقه أحمد رضا على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلاً: "إنا لله وإنا اليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى أخى مجدى رضا ندعو الله أن يتغمده برحمته ويغفر له".





وأعلن أحمد رضا نجل الفنان محمد رضا، تشييع جنازة شقيقه غدًا قائلاً: "الجنازة غدًا الإثنين من مسجد صلاح الدين بالمنيل بعد صلاة الظهر والعزاء يوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بأكتوبر، لا أراكم الله سوء في عزيز لديكم ونسألكم الدعاء".

ولد الفنان محمد رضا فى أسيوط فى 21 ديسمبر 1921 حصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938 وأيضًا حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، تتلمذ على يدي يوسف وهبي وزكي طليمات، وعمل مهندس بترول قبل أن يعمل بالفن، ومن أهم مسرحياته زقاق المدق.

نجح في شخصية المعلم في مسرحية "زقاق المدق" فالتصقت بها اذاعيًا وسينمائيًا وفى المسلسلات التليفزيونية، مثل "رضا بوند" التي تحولت إلى فيلم سينما نجح محمد رضا في انه يعطى شخصيه المعلم الفكاهة.

وقدم محمد رضا العديد من الأفلام التي نجح خلالها منها، جعلوني مجرما، بنات حواء، فتوات الحسينية، العتبة جزاز، باريس والحب، ثعالب وأرانب، ليتيم والحب، الصاغة"، بالاضافة للعديد من المسلسلات والمسرحيات التي نجحت تليفزيونيا.